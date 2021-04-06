تعطل سفينة بترولية في قناة السويس دون توقف الملاحة

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سُحبت إلى منطقة الانتظار في البحيرات المرة

أفادت مصادر ملاحية مصرية بتعطل سفينة تسمى "رومفورد"، اليوم (الثلاثاء)، في قناة السويس دون توقف الملاحة بالمجرى الملاحي للقناة.

وأضافت أنه جرى الدفع بعدد من القاطرات لسحبها على أحد جانبي القناة؛ بحسب ما نقل "روسيا اليوم" عن موقع "القاهرة 24".

وبيّنت المصادر أن السفينة تعطلت في الكيلو 133، ترقيم المجرى الملاحي، وجارٍ قطرها إلى منطقة الانتظار بالبحيرات المرة.

وأشارت إلى أن السفينة المعطلة تحمل مواد بترولية ضمن القافلة الجنوبية المتجهة إلى البحر الأبيض المتوسط.