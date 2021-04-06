بعد مزاعم الخطأ البشري.. إيران تتهم 10 من مسؤوليها بإسقاط الطائرة الأوكرانية

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"تركي" أشار إلى صدور لائحة بحقهم لكنه تكتم على أسمائهم

اتهم المدعي العام الإيراني، اليوم الثلاثاء، 10 مسؤولين بإسقاط طائرة ركاب أوكرانية عام 2020، ما أسفر عن مقتل 176 شخصًا.

وتجنب المدعي العسكري في طهران غلام عباس تركي، ذكر أسماء المسؤولين عن الحادثة عندما أعلن عن لوائح الاتهام، أثناء تسليم مهامه إلى خلفه ناصر سراج، بحسب ما نقلت "رويترز" عن وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية ووكالة ميزان التابعة للقضاء الإيراني.

وقال "تركي" دون الخوض في تفاصيل: "صدرت لائحة الاتهام في قضية الطائرة الأوكرانية، وأجرى تحقيق جاد ودقيق وصدرت لوائح اتهام لعشرة أشخاص مخطئين".

ويأتي الإعلان في الوقت الذي تبدأ فيه طهران مفاوضات غير مباشرة مع الغرب بشأن الاتفاق النووي مع القوى العالمية.

وواجهت إيران انتقادات دولية شديدة الشهر الماضي لنشرها التقرير النهائي الخاص بسقوط رحلة شركة الطيران الأوكرانية رقم بي إس 752، الذي ألقى باللوم على "خطأ بشري"، لكنه خلا من أسماء المسؤولين عن الحادث.