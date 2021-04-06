أخبار عاجلة

96 وفاة و 4775 إصابة بفيروس كورونا في الاردن -
القبض على مواطنين بحوزتهما أسلحة ومخدرات في نجران -
ذهب مقابل بنزين.. ما معنى تجاهل أمريكا سفنًا إيرانية متجهة لفنزويلا؟! -
أمين عام مجلس التعاون يدين استهداف الحوثيين للمدنيين في خميس مشيط -
السكان غادروا منازلهم.. العنف العرقي يحصد ألفيْ قتيل وجريح بإثيوبيا! -
مدير "الشؤون الاسلامية" بالمدينة يتفقد محافظة العيص -
"ذبيحتك في بيتك".. خدمة تقدمها "أمانة مكة" احترازياً عبر تطبيقات إلكترونية -
"الصحة": 44% من عدوى كورونا تحدث قبل ظهور الأعراض -
هل يحظى الأمير فيليب بجنازة رسمية؟ إجابة تحمل معها محل دفنه -
"هيئة الاتصالات" تعرّف بالاشتراطات لتعريفة استهلاك الكهرباء في نشاط الحوسبة السحابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أكثر من 400 مستفيد من البرامج التدريبية التي قدمها "تعزيز النفسية" في جدة

Print
أكثر من 400 مستفيد من البرامج التدريبية التي قدمها "تعزيز النفسية" في جدة أكثر من 400 مستفيد من البرامج التدريبية التي قدمها "تعزيز النفسية" في جدة
اشتملت على تعريفهم بمفاهيم الصحة النفسية والإسعافات النفسية الأولية

أكثر من 400 مستفيد من البرامج التدريبية التي قدمها

نفذ فرع المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية في جدة 12 برنامجًا تدريبيًا خلال الربع الأول من عام 2021م استفاد منها 410 أشخاص من المتخصصين في الصحة النفسية وغير المتخصصين.

وأوضح مشرف فرع المركز في جدة، الأخصائي فؤاد القرني، أن البرامج التي قدمها المركز خلال الربع الأول من عام 2021م اشتملت على مفاهيم الصحة النفسية، والإسعافات النفسية الأولية، مبينًا أن الجهات المستفيدة منها مؤسسة البريد السعودي، ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ومستشفى الملك عبدالعزيز بجدة، ومستشفى شرق جدة، بالإضافة إلى مركزيّ حيّ الأمير فواز وحيّ الصفا النموذجي بجدة.

وأكد "القرني" على أن فرع المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية في جدة يهدف إلى نشر ثقافة تعزيز الصحة النفسية لدى المجتمع من خلال تنظيم الدورات التدريبية، والمعارض، والمشاركة في الفعاليات التوعوية التي تنفذها الجهات ذات العلاقة، داعيًا الراغبين للاستفادة من خدمات المركز إلى زيارة الموقع الإلكتروني www.ncmh.org.sa.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
القبض على مواطنين بحوزتهما أسلحة ومخدرات في نجران

القبض على مواطنين بحوزتهما أسلحة ومخدرات في نجران

ذهب مقابل بنزين.. ما معنى تجاهل أمريكا سفنًا إيرانية متجهة لفنزويلا؟!

ذهب مقابل بنزين.. ما معنى تجاهل أمريكا سفنًا إيرانية متجهة لفنزويلا؟!

أمين عام مجلس التعاون يدين استهداف الحوثيين للمدنيين في خميس مشيط

أمين عام مجلس التعاون يدين استهداف الحوثيين للمدنيين في خميس مشيط

السكان غادروا منازلهم.. العنف العرقي يحصد ألفيْ قتيل وجريح بإثيوبيا!

السكان غادروا منازلهم.. العنف العرقي يحصد ألفيْ قتيل وجريح بإثيوبيا!