أكثر من 400 مستفيد من البرامج التدريبية التي قدمها "تعزيز النفسية" في جدة

★ ★ ★ ★ ★

اشتملت على تعريفهم بمفاهيم الصحة النفسية والإسعافات النفسية الأولية

نفذ فرع المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية في جدة 12 برنامجًا تدريبيًا خلال الربع الأول من عام 2021م استفاد منها 410 أشخاص من المتخصصين في الصحة النفسية وغير المتخصصين.

وأوضح مشرف فرع المركز في جدة، الأخصائي فؤاد القرني، أن البرامج التي قدمها المركز خلال الربع الأول من عام 2021م اشتملت على مفاهيم الصحة النفسية، والإسعافات النفسية الأولية، مبينًا أن الجهات المستفيدة منها مؤسسة البريد السعودي، ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ومستشفى الملك عبدالعزيز بجدة، ومستشفى شرق جدة، بالإضافة إلى مركزيّ حيّ الأمير فواز وحيّ الصفا النموذجي بجدة.

وأكد "القرني" على أن فرع المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية في جدة يهدف إلى نشر ثقافة تعزيز الصحة النفسية لدى المجتمع من خلال تنظيم الدورات التدريبية، والمعارض، والمشاركة في الفعاليات التوعوية التي تنفذها الجهات ذات العلاقة، داعيًا الراغبين للاستفادة من خدمات المركز إلى زيارة الموقع الإلكتروني www.ncmh.org.sa.