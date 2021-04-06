أمانة جدة تعيد إغلاق حراج الطيور بسوق الأنعام حتى إشعار آخر

★ ★ ★ ★ ★

بعد رصد تزايد في أعداد مرتاديه وعدم الالتزام بالتدابير الاحترازية

أعادت أمانة محافظة جدة إغلاق ساحات حراج الطيور بسوق الأنعام المركزي بالمحافظة حتى إشعار آخر، وذلك بعد رصد تزايد في أعداد مرتاديه وتكرار عدم الامتثال للتدابير الاحترازية وغياب التباعد الجسدي.

يأتي ذلك ضمن جهودها المستمرة لمتابعة الامتثال للإجراءات والبروتوكولات الوقائية في الأسواق والمرافق العامة.

وأوضح مدير سوق الأنعام المركزي سالم بن ضيف الله البشري أن أعمال الإشراف والرقابة على السوق مستمرة لمتابعة تطبيق الاشتراطات البلدية والتنظيمية، مشيرًا إلى أن الأمانة طبقت خلال جائحة كورونا عدة إجراءات احترازية شملت عدم السماح للدخول إلى السوق إلا بعد معاينة الحالة الصحية من خلال تطبيق توكلنا، وقياس درجة الحرارة، وكذلك التأكد من ارتداء الكمامة.

وكانت أمانة المحافظة قد أعادت خلال الفترة الماضية ترتيب ساحة الحراج وتوسعته لتحقيق التباعد، كما جرى تطبيق مخالفات الإجراءات الاحترازية، حيث تم خلال اليومين الماضيين تسجيل أكثر من 20 مخالفة للإجراءات الوقائية.

وأكدت الأمانة حرصها على سلامة الجميع بتطبيق التعليمات النظامية حيال مخالفات الإجراءات الوقائية، كما ثمنت تعاون السكان والزائرين في الامتثال للإرشادات والإبلاغ عن المخالفات من خلال مركز البلاغات 940.