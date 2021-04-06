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"أوقفونا وفتحوا النار علينا".. جنود الاحتلال يعدمون "فلسطينياً" ويصيبون زوجته

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"أوقفونا وفتحوا النار علينا".. جنود الاحتلال يعدمون "فلسطينياً" ويصيبون زوجته "أوقفونا وفتحوا النار علينا".. جنود الاحتلال يعدمون "فلسطينياً" ويصيبون زوجته
زعموا تنفيذه محاولة دهس ضدهم

قتل جنود الاحتلال الإسرائيلي بالرصاص سائق سيارة فلسطينياً، بزعم محاولة دهسهم عند نقطة تفتيش بالضفة الغربية المحتلة، اليوم (الثلاثاء) في حساب اعترضت عليه زوجته التي كانت برفقته في السيارة.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية أن الرجل أسامة منصور (42 عامًا) قُتل، وأصيبت زوجته بجروح جراء شظايا أعيرة نارية، وفقاً لـ"فرانس 24".

من ناحيتها، قالت سمية منصور، زوجة القتيل لتلفزيون فلسطين: "قالوا لنا أن نوقف السيارة وأوقفناها وأطفأناها، ثم نظروا إلينا وقالوا لنا أن نذهب، فتحنا السيارة وتحركنا، وبدأوا جميعًا في إطلاق النار علينا".

من جهته، أشار رئيس بلدية قرية بدو سالم عيد، حيث يعيش الرجل، إلى أن الفلسطينيين قد يثيرون الحادث في المحكمة الجنائية الدولية، التي أعلن المدعي العام الماضي أنها ستحقق رسميًا في جرائم الحرب في الأراضي الفلسطينية.

وطعن "عيد" في اتهام الجيش بأن السائق نفذ هجومًا، مبينًا أنه أب لخمسة أطفال وكانت زوجته برفقته في السيارة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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