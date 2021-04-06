أمانة عسير تضبط مقهيين للشيشة خالفا الإجراءات الاحترازية

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تم إغلاقهما وإحالتهما للجهات المختصة لاتخاذ العقوبات النظامية اللازمة

ضبطت أمانة منطقة عسير، ممثلةً بإدارة الرقابة المسائية، وإدارة الطوارئ، وبمساندة الجهات الأمنية، مقهيين لتقديم الشيشة والمعسل في مدينة أبها، في مخالفة صريحة لقرار منع عمل هذه المقاهي احترازيًا للحد من تفشي فيروس كورونا.

وأوضح أمين منطقة عسير، الدكتور وليد الحميدي، أن الأمانة ضبطت المقهيين بعد رصد مخالفتهما والتأكد من تقديمهما الشيشة والمعسل، واستخدام المداخل غير الرئيسية للدخول والخروج وتقديم الطلبات، في مخالفةٍ واضحة لقرار المنع الذي جاء تماشياً وعملاً بالإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة في الوقت الراهن للحد من تفشي فايروس كورونا، لافتًا إلى أن فرق الرقابة المسائية رصدت المقهيين بعد متابعة الموقعين والتحقق من أنه كان يقوم باستقبال الزبائن بعيدًا عن أنظار الرقابة لتقديم الشيشة والمعسل لهم.

وأضاف "الحميدي" أنه تم إغلاق المقهيين فورًا واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهما للجهات ذات العلاقة لاتخاذ العقوبات النظامية اللازمة.

وشدد على الأمانة لن تتوانى في تطبيق أقصى العقوبات في حق كل من يحاول تجاوز الأنظمة والتعليمات الصادرة، مهيبًا بالجميع بأهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظاً على الصحة العامة واستشعار المسؤولية كل فيما يخصه تجاه هذا الوباء، مفيدًا أن الأمانة تتلقى عبر ٩٤٠ البلاغات المتعلقة بمخالفةِ الإجراءات الاحترازية في المنشآت التجارية المتنوعة.