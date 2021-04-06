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قرار بتعليق الإفطار والاعتكاف في المساجد والتوسع بإقامة صلاة العيد في الجوامع والمصليات

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قرار بتعليق الإفطار والاعتكاف في المساجد والتوسع بإقامة صلاة العيد في الجوامع والمصليات قرار بتعليق الإفطار والاعتكاف في المساجد والتوسع بإقامة صلاة العيد في الجوامع والمصليات
في توجيه أصدره وزير الشؤون الإسلامية تضمن عدداً من  الإجراءات الاحترازية خلال رمضان

قرار بتعليق الإفطار والاعتكاف في المساجد والتوسع بإقامة صلاة العيد في الجوامع والمصليات

أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ اليوم توجيها بعدد من الإجراءات الاحترازية الوقائية لمنع تفشي التي اتخذتها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة للعمل بها في مساجد وجوامع المملكة خلال شهر رمضان المبارك لعام 1442هـ.

ونص التوجيه لكل فروع الوزارة بعموم مناطق المملكة بالتأكيد على منسوبي المساجد بتعليق إقامة سفر الإفطار والسحور في الجوامع والمساجد، وأن يشمل ذلك الإفطار والسحور داخل الجوامع والمساجد، أو في المرافق التابعة لها.

كما نص التوجيه على تعليق الاعتكاف في جميع الجوامع والمساجد، والتوسع في أماكن إقامة صلاة عيد الفطر المبارك في جميع مصليات الأعياد لتشمل الجوامع والمساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة.

واختتم التوجيه بالتنويه بأن جميع ما يتعلق بإقامة صلاة التراويح والقيام في المساجد والجوامع سيتم الإفادة عنه لاحقاً في بيان تصدره الوزارة إن شاء الله.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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