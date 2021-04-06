أمانة العاصمة المقدسة تغلق مستودعاً مُخالفاً لتخزين السكراب

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أزالت 35 موقعاً لمنادل الفحم.. وتوعدت باستمرار حملات الرقابة

أغلقت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، مستودعاً مخالفاً للسكراب يعمل دون ترخيص، وذلك ضمن الجولات الرقابيّة التي تقوم بها بلدية العزيزية؛ للتأكد من الاشتراطات الصحية والتدابير الاحترازية.

وأوضحت البلدية أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحق المستودع المخالف بحي العزيزية، وأكدت أن الفرق الميدانية تواصل جولاتها الرقابية؛ لمتابعة المستودعات المخالفة للاشتراطات الفنية والإجراءات الاحترازية ضمن نطاقها الإشرافي.

وأشارت إلى ضبط 13 طناً من السكراب ومواد البناء ونقلها إلى المرمى المخصص للردم، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على مالك الموقع.

وقد قامت الفِرق الرقابية في بلدية جنوب مكة الفرعية وبمشاركة الجهات ذات العلاقة، بحملة لأعمال معالجة التشوه البصري ضمن نطاقها الإشرافي؛ للحدّ من ظاهرة التشوهات البصرية بالمنطقة، وأسفرت الحملة عن إزالة 35 موقعاً لمنادل الفحم و6 أفران لصهر البطاريات.

وأكَّدت الأمانة استمرار الحملات الرقابية الميدانية ومواصلة الجهود والاهتمام والعناية بالصحة العامة والتصدي للظواهر السليبة كافة.

ودعت جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن الباعة الجائلين المخالفين من خلال الرقم الموحد 940 وقنوات التواصل الرسمية التابعة للأمانة، لاتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، والمحافظة على سلامة الجميع.