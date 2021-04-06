أخبار عاجلة

ذهب مقابل بنزين.. ما معنى تجاهل أمريكا سفنًا إيرانية متجهة لفنزويلا؟! -
أمين عام مجلس التعاون يدين استهداف الحوثيين للمدنيين في خميس مشيط -
السكان غادروا منازلهم.. العنف العرقي يحصد ألفيْ قتيل وجريح بإثيوبيا! -
مدير "الشؤون الاسلامية" بالمدينة يتفقد محافظة العيص -
"ذبيحتك في بيتك".. خدمة تقدمها "أمانة مكة" احترازياً عبر تطبيقات إلكترونية -
"الصحة": 44% من عدوى كورونا تحدث قبل ظهور الأعراض -
هل يحظى الأمير فيليب بجنازة رسمية؟ إجابة تحمل معها محل دفنه -
"هيئة الاتصالات" تعرّف بالاشتراطات لتعريفة استهلاك الكهرباء في نشاط الحوسبة السحابية -
انعقاد اجتماع الجمعية العمومية لجمعية "جنا" -
"مايكروسوفت" تطلق تحديثاً لـ"ويندوز" يسمح بنقل ملفات بمساحات خيالية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أمانة العاصمة المقدسة تغلق مستودعاً مُخالفاً لتخزين السكراب

Print
أمانة العاصمة المقدسة تغلق مستودعاً مُخالفاً لتخزين السكراب أمانة العاصمة المقدسة تغلق مستودعاً مُخالفاً لتخزين السكراب
أزالت 35 موقعاً لمنادل الفحم.. وتوعدت باستمرار حملات الرقابة

أمانة العاصمة المقدسة تغلق مستودعاً مُخالفاً لتخزين السكراب

أغلقت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، مستودعاً مخالفاً للسكراب يعمل دون ترخيص، وذلك ضمن الجولات الرقابيّة التي تقوم بها بلدية العزيزية؛ للتأكد من الاشتراطات الصحية والتدابير الاحترازية.

وأوضحت البلدية أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحق المستودع المخالف بحي العزيزية، وأكدت أن الفرق الميدانية تواصل جولاتها الرقابية؛ لمتابعة المستودعات المخالفة للاشتراطات الفنية والإجراءات الاحترازية ضمن نطاقها الإشرافي.

وأشارت إلى ضبط 13 طناً من السكراب ومواد البناء ونقلها إلى المرمى المخصص للردم، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على مالك الموقع.

وقد قامت الفِرق الرقابية في بلدية جنوب مكة الفرعية وبمشاركة الجهات ذات العلاقة، بحملة لأعمال معالجة التشوه البصري ضمن نطاقها الإشرافي؛ للحدّ من ظاهرة التشوهات البصرية بالمنطقة، وأسفرت الحملة عن إزالة 35 موقعاً لمنادل الفحم و6 أفران لصهر البطاريات.

وأكَّدت الأمانة استمرار الحملات الرقابية الميدانية ومواصلة الجهود والاهتمام والعناية بالصحة العامة والتصدي للظواهر السليبة كافة.

ودعت جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن الباعة الجائلين المخالفين من خلال الرقم الموحد 940 وقنوات التواصل الرسمية التابعة للأمانة، لاتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، والمحافظة على سلامة الجميع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
ذهب مقابل بنزين.. ما معنى تجاهل أمريكا سفنًا إيرانية متجهة لفنزويلا؟!

ذهب مقابل بنزين.. ما معنى تجاهل أمريكا سفنًا إيرانية متجهة لفنزويلا؟!

أمين عام مجلس التعاون يدين استهداف الحوثيين للمدنيين في خميس مشيط

أمين عام مجلس التعاون يدين استهداف الحوثيين للمدنيين في خميس مشيط

السكان غادروا منازلهم.. العنف العرقي يحصد ألفيْ قتيل وجريح بإثيوبيا!

السكان غادروا منازلهم.. العنف العرقي يحصد ألفيْ قتيل وجريح بإثيوبيا!

مدير "الشؤون الاسلامية" بالمدينة يتفقد محافظة العيص

مدير "الشؤون الاسلامية" بالمدينة يتفقد محافظة العيص