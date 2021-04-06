"المياه" تنتهي من تنفيذ شبكات صرف صحي بـ "نظيم الرياض"

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بتكلفة تتخطى 14 مليون ريال.. في إطار رفع معدلات التغطية

انتهت شركة المياه الوطنية من تنفيذ شبكات للصرف الصحي بأجزاءٍ من حي النظيم- شرقي مدينة الرياض، وذلك ضمن جهودها المتواصلة في تنفيذ خططها الإستراتيجية لتهيئة البنى التحتية في كل من قطاعَي المياه والخدمات البيئية، واستناداً إلى مبادراتها المعدة لرفع نسب تغطيتها بالخدمات التي تقدمها لعملائها.

وذكرت الشركة أن المشروع الذي بلغت أطوال شبكاته أكثر من (15) كم، وتكلفته الإجمالية أكثر من (14) مليون ريال يهدف إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة عن طريق رفع الضرر البيئي، وزيادة نسب التغطية بالخدمات البيئية، مشيرة إلى أن المشروع يأتي ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني.

وأكّدت أنها ماضية في تنفيذ عديد من المشروعات وفق الجداول والخطط الزمنية المعتمدة للانتهاء منها، ودخولها بشكل فعلي لخِدمة العملاء.

وشددت في الوقت نفسه على مراعاتها أعلى معايير الجودة في تنفيذ مشروعاتها الخدمية.