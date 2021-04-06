بعد إصابة 7 موظفين بكورونا.. بلدية بارق تعلّق استقبال المراجعين

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إنهاء المعاملات إلكترونياً والاستفسارات عبر الأرقام المخصصة

علّقت بلدية محافظة بارق، استقبال المراجعين، بسبب تزايد عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا بين منسوبيها التي زادت على 7 حالات، مضيفة أن المعاملات سيتم إنهاؤها إلكترونياً عن بُعد، من قِبل الموظفين الإداريين إلى حين الانتهاء من تعقيم مقر البلدية.

وأكدت البلدية استمرار الأعمال الميدانية والجولات الرقابية من قِبل مراقبي البلدية على المنشآت التجارية، ورفع التقارير اليومية، ورصد المخالفات البلدية والوقائية.

ودعت بلدية بارق المراجعين إلى التواصل معها في حال وجود أي استفسارات من خلال الأرقام المخصصة للتواصل أو (940).