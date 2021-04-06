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حالات كورونا بين المصلين.. إغلاق 15 مسجداً في 6 مناطق وإعادة فتح 7 أخرى

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مجموع ما تم إغلاقه خلال 58 يوماً 490 مسجداً تم فتح 461 منها بعد الانتهاء من التعقيم

حالات كورونا بين المصلين.. إغلاق 15 مسجداً في 6 مناطق وإعادة فتح 7 أخرى

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم، 15 مسجداً مؤقتاً في 6 مناطق بعد ثبوت 15 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين؛ ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 58 يوماً، إلى 490 مسجداً؛ تم فتح 461 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية، في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وبيّنت الوزارة في تقرير صادر اليوم الثلاثاء، أن المساجد المغلقة: 5 مساجد في منطقة القصيم؛ تم رصد 5 حالات إصابة بها، وثلاثة مساجد بمنطقة الرياض؛ تم رصد ثلاث حالات إصابة بها، وثلاثة مساجد بالمنطقة الشرقية؛ تم رصد ثلاث حالات إصابة بها، ومسجدان بمنطقة المدينة المنوّرة تم رصد حالتين بهما، ومسجد بمنطقة مكة المكرّمة ومسجد بمنطقة الجوف بمعدل إصابة لكل مسجد.

كما أشارت الوزارة إلى إعادة فتح 7 مساجد؛ ستة مساجد بمنطقة القصيم، ومسجد بمنطقة مكة المكرّمة، وذلك بعد اكتمال الإجراءات الاحترازية كافة من التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة في ختام بيانها اليومي، المصلين ومنسوبي المساجد، إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لسلامة وصحة مرتادي بيوت الله.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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