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الإمارات.. بدء التشغيل التجاري لمحطة براكة النووية

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الإمارات.. بدء التشغيل التجاري لمحطة براكة النووية الإمارات.. بدء التشغيل التجاري لمحطة براكة النووية
وفق أعلى المعايير العالمية للسلامة والأمن والجودة

الإمارات.. بدء التشغيل التجاري لمحطة براكة النووية

أعلن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، وحاكم دبي، محمد بن راشد، اليوم الثلاثاء، عن البدء في التشغيل التجاري لأولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية في الإمارات.

وتقع محطة براكة في منطقة الظفرة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، وتعتبر أول محطة للطاقة النووية في العالم العربي.

وتأتي هذه المحطة ضمن مساعي الإمارات المنتجة للنفط لتنويع مصادر الطاقة فيها.

وتعتبر محطة براكة حجر الأساس للبرنامج النووي السلمي الإماراتي، الذي يلتزم أعلى المعايير العالمية الخاصة بالسلامة والأمن والجودة والشفافية وعدم الانتشار النووي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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