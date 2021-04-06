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"الزكاة" تحثّ المكلفين على تقديم مرئياتهم عن مسودة "الفوترة الإلكترونية"

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"الزكاة" تحثّ المكلفين على تقديم مرئياتهم عن مسودة "الفوترة الإلكترونية" "الزكاة" تحثّ المكلفين على تقديم مرئياتهم عن مسودة "الفوترة الإلكترونية"
تتضمن 9 بنود تُوَضّح نطاق تطبيقها وتفصيلاتها ومتطلبات إصدارها

دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل، جميع مكلفيها، إلى تقديم مرئياتهم ومقترحاتهم عن مسودة الضوابط والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية اللازمة لتنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية، التي نُشرت في 18 مارس الماضي.

وتتضمن هذه المسودة تسعة بنود، توضح نطاق تطبيق الفوترة الإلكترونية وتفصيلاتها، ومتطلبات إصدار الفواتير الإلكترونية من قِبَل المكلف، التي تحدد الصيغ الخاصة بالفاتورة المصدرة وما تتضمنه من عناصر، إضافة إلى طرق حفظ السجلات والفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية والبيانات المتعلقة بها.

وأشارت الهيئة إلى أنه يمكن للمهتمين من المكلفين وأصحاب العلاقة والعموم، إبداء آرائهم وتقديم مقترحاتهم بشأن الضوابط والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية اللازمة، من خلال منصة "استطلاع" عبر الرابط (https://bit.ly/3rWRvXG).

وأوضحت أن تاريخ 17 أبريل الجاري هو آخر موعد لاستقبال المرئيات والمقترحات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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