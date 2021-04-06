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إزالة وطمر 35 موقعًا لمنادل الفحم و6 أفران لصهر البطاريات بمكة

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ضمن الحملات البلدية للحدّ من ظاهرة التشوهات البصرية بالمنطقة

إزالة وطمر 35 موقعًا لمنادل الفحم و6 أفران لصهر البطاريات بمكة

أسفرت حملة قامت بها بلدية جنوب مكة الفرعية وبمشاركة الجهات ذات العلاقة، لأعمال معالجة التشوه البصري ضمن نطاقها الإشرافي، للحدّ من ظاهرة التشوهات البصرية بالمنطقة، عن إزالة 35 موقعًا لمنادل الفحم و6 أفران لصهر البطاريات.

وأكَّدت الأمانة استمرار الحملات الرقابية الميدانية ومواصلة الجهود والاهتمام والعناية بالصحة العامة والتصدي لكافة الظواهر السليبة، داعيةً جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن الباعة الجائلين المخالفين من خلال الرقم الموحد 940 وقنوات التواصل الرسمية التابعة للأمانة؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، والمحافظة على سلامة الجميع.

إزالة وطمر 35 موقعًا لمنادل الفحم و6 أفران لصهر البطاريات بمكة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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