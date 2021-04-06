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غداً.. "جامعة الأمير محمد بن فهد" تحتضن أكبر تجمع لرؤساء الجامعات العربية

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غداً.. "جامعة الأمير محمد بن فهد" تحتضن أكبر تجمع لرؤساء الجامعات العربية غداً.. "جامعة الأمير محمد بن فهد" تحتضن أكبر تجمع لرؤساء الجامعات العربية
لمناقشة سبل تعزيز التعاون في المجالات الأكاديمية وآليات تذليل الصعوبات كافة

غداً..

تحتضن جامعة الأمير محمد بن فهد، غداً الأربعاء، أكبر تجمع لرؤساء الجامعات بالدول العربية عبر مؤتمر افتراضي بتنظيم وإدارة الجامعة ورعاية الأمير محمد بن فهد رئيس مجلس أمناء الجامعة خلال الفترة من 6 - 8 أبريل 2021.

وسيشارك في المؤتمر عدد من مديري الجامعات العربية ومسؤوليها، كما سيلقي الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور أحمد أبو الغيط، كلمة في هذا المؤتمر، إضافة إلى مشاركات متعددة من مسؤولي الجامعات ومديريها.

وسيناقش المشاركون سبل تعزيز التعاون بينهما في عديد من المجالات الأكاديمية، كما تتناول جلسات المؤتمر حلقات نقاشية حول مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، والتصنيف الدولي للجامعات، وطرق توسيع قنوات الاتصال بين الجامعات والمؤسسات، إضافة إلى التعاون والتشاور بين الجامعات العربية في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي.

ومن المنتظر أن يعرض خلال هذا المؤتمر موجز عن أنشطة الاتحاد وأهم المشاريع، إضافة إلى الإعلان عن الفائزين بجوائز الاتحاد وتكريمهم، كما سيتم تسليم الرئاسة لرئيس الدورة الحالية.

وأكد الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سلامة، أهمية عقد المؤتمر العام للاتحاد في المملكة العربية بهدف توطيد أواصر التعاون والتنسيق المُشترك بين الاتحاد والجامعات السعودية والخليجية بوجهٍ عام، خصوصاً بعد ازدياد أعداد الجامعات السعودية والخليجية التي انضمت لعضوية الاتحاد أخيراً.

من جهته قدّم رئيس جامعة الأمير محمد بن فهد الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري، شكره وتقديره للأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز رئيس مجلس أمناء الجامعة، على رعايته الكريمة، مشيراً إلى أهمية هذا المؤتمر في تعزيز التواصل مع الجامعات العربية ومناقشة الصعوبات التي تواجههم في عديد من المجالات المختلفة.

وشكر الأنصاري، وزارة التعليم على موافقتها على تنظيم الجامعة هذا المؤتمر المهم، مشيراً إلى استعداد الجامعة بطواقمها كافة لتنظيم هذا المؤتمر وتقديم الخدمات اللوجستية اللازمة كافة لضمان نجاح أعماله.

وأكد أن الجامعة ستُشارك في مُعظم الأنشطة والفعاليات التي يتبناها الاتحاد، إضافة إلى التعاون والتنسيق مع المؤسسات الاكاديمية التابعة له والاشتراك في عضويتها للاستفادة من الخبرات العلمية والعملية لهذه المؤسسات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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