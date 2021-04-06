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بنك التنمية الاجتماعية يوسّع دائرة التمويل للمستثمرين خلال "أفق"

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بنك التنمية الاجتماعية يوسّع دائرة التمويل للمستثمرين خلال "أفق" بنك التنمية الاجتماعية يوسّع دائرة التمويل للمستثمرين خلال "أفق"
لتمويل الشركات والمؤسسات القائمة بمبلغ يصل إلى ١٠ ملايين ريال

بنك التنمية الاجتماعية يوسّع دائرة التمويل للمستثمرين خلال

أطلق بنك التنمية الاجتماعية حملة "تقدر تكبر"، التي تهدف لتوسيع دائرة التمويل للمستثمرين ورواد الأعمال من خلال منتج "أفق"، حيث صمّم البنك هذا المنتج لتمويل الشركات والمؤسسات بمبلغ يصل إلى عشرة ملايين ريال للمنشآت القائمة التي يزيد وجودها في السوق على ثلاث سنوات.

ويعدّ منتج "أفق" لتمويل المنشآت القائمة تجسيداً لتوجهات البنك الإستراتيجية في دعم المنشآت الصغيرة بهدف رفع مساهمتها في الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل للمواطنين.

ويستهدف المنتج تمويل المنشآت التي تعمل في مجالات: الصناعة، التعليم، جودة الحياة، الترفيه، السياحة، التقنية، التجزئة، وغيرها من القطاعات الحيوية ذات الجدوى الاقتصادية.

جدير بالذكر أن البنك يقدم حزمة من البرامج المساندة لتمكين رواد الأعمال من استمرارية مشاريعهم التجارية كجزء من دعم منظومة ريادة الأعمال، وتقديم الحلول المالية وغير المالية عبر تقديم التمويل المناسب وخدمات التدريب والاستشارات المتخصصة، ومنها: مركز دلني للأعمال الذي يقدم التدريب والإرشاد لأصحاب المنشآت الناشئة والصغيرة، وبرنامج "أميريتك" وهو برنامج بناء وتنمية المؤشرات السلوكية الريادية التي يحتاج إليها أصحاب الأعمال في المؤسسات الناشئة والصغيرة.

ويمكن للراغبين الاستفادة من تمويل منتج أفق، ومعرفة المزيد حوله زيارة الموقع الإلكتروني للبنك: https://www.sdb.gov.sa/ar-sa/horizon-2.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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