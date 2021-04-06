أخبار عاجلة

"الصحة": 44% من عدوى كورونا تحدث قبل ظهور الأعراض -
هل يحظى الأمير فيليب بجنازة رسمية؟ إجابة تحمل معها محل دفنه -
"هيئة الاتصالات" تعرّف بالاشتراطات لتعريفة استهلاك الكهرباء في نشاط الحوسبة السحابية -
"مايكروسوفت" تطلق تحديثاً لـ"ويندوز" يسمح بنقل ملفات بمساحات خيالية -
"التحالف": تدمير طائرة مفخخة أطلقها الحوثي تجاه خميس مشيط -
وزارة الموارد البشرية: نراقب أسعار شركات الاستقدام.. وهذه أسباب ارتفاع الأسعار -
مصدر أردني : باسم عوض الله موقوف ولم يغادر البلاد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"بلدية بلقرن" تنفّذ جولات تفتيشية ورقابية على المنشآت وتغلق 4 محال تجارية

Print
لعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية الخاصة بمنع انتشار "كورونا"

قامت بلدية محافظة بلقرن بجولات رقابية، للتأكد من التزام الجميع بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتعليمات المقررة من قِبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات ذات العلاقة للحد من انتشار المستجد كوفيد-19، وسلامة المواد الغذائية في المطاعم والمحال التجارية.

وأوضح رئيس البلدية "أحمد عوض البارقي"، أن البلدية قامت بـ 32 جولة، وسجلت 3 مخالفات احترازية و4 مخالفات صحية لم تلتزم باشتراطات النظافة والسلامة الغذائية والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وتم إغلاق 4 محال مخالفة وتوجيه 21 إنذاراً لأخرى.

وأكد البارقي، أن البلدية مستمرة في تنفيذ الجولات التفتيشية على فترتين صباحية ومسائية، من خلال مراقبي البلدية، بهدف مراقبة عمل المحال التجارية المعنية ببيع المواد الغذائية، داعياً جميع المواطنين والمقيمين للتعاون بما يضمن الالتزام بتطبيق تلك الإجراءات، بالإبلاغ عن المخالفة بالاتصال على هاتف البلاغات رقم 940.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مصر تسجل 789 إصابة جديدة بفيروس كورونا و33 حالة وفاة

مصر تسجل 789 إصابة جديدة بفيروس كورونا و33 حالة وفاة

مصر تسجل 789 إصابة جديدة بفيروس كورونا و33 حالة وفاة

مصر تسجل 789 إصابة جديدة بفيروس كورونا و33 حالة وفاة

86 وفاة و 5232 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

86 وفاة و 5232 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

100 وفاة و 6005 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الاردن

100 وفاة و 6005 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الاردن