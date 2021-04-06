"بلدية بلقرن" تنفّذ جولات تفتيشية ورقابية على المنشآت وتغلق 4 محال تجارية

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لعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية الخاصة بمنع انتشار "كورونا"

قامت بلدية محافظة بلقرن بجولات رقابية، للتأكد من التزام الجميع بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتعليمات المقررة من قِبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات ذات العلاقة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، وسلامة المواد الغذائية في المطاعم والمحال التجارية.

وأوضح رئيس البلدية "أحمد عوض البارقي"، أن البلدية قامت بـ 32 جولة، وسجلت 3 مخالفات احترازية و4 مخالفات صحية لم تلتزم باشتراطات النظافة والسلامة الغذائية والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وتم إغلاق 4 محال مخالفة وتوجيه 21 إنذاراً لأخرى.

وأكد البارقي، أن البلدية مستمرة في تنفيذ الجولات التفتيشية على فترتين صباحية ومسائية، من خلال مراقبي البلدية، بهدف مراقبة عمل المحال التجارية المعنية ببيع المواد الغذائية، داعياً جميع المواطنين والمقيمين للتعاون بما يضمن الالتزام بتطبيق تلك الإجراءات، بالإبلاغ عن المخالفة بالاتصال على هاتف البلاغات رقم 940.