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165 ألف جلسة قضائية رقمية في محاكم ديوان المظالم

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في إطار مساعي دعم العمل القضائي بالمحاكم تقنياً

165 ألف جلسة قضائية رقمية في محاكم ديوان المظالم

عقدت محاكم ديوان المظالم أكثر من 165 ألف جلسة قضائية رقمية، وذلك في إطار دعم العمل القضائي بالمحاكم تقنياً، لجودة المخرجات وسرعة الإنجاز في الخدمة المقدمة لعموم المستفيدين.

تأتي هذه الخدمة التي وجّه بإطلاقها رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، بعد اعتماد خطة عمل تشمل توفير التجهيزات والوسائل التقنية المناسبة لبدء مرحلة جديدة في مراحل التقاضي الإلكتروني، تحقيقاً لمستهدفات ديوان المظالم الاستراتيجية المنبثقة من رؤاه وتوجهاته الموافق عليها من المقام السامي، حيث تم الإعداد لها بعد عددٍ من الاختبارات التجريبية على البيئة الفعلية من قِبل المتخصصين في المجال التقني وأمن المعلومات.

يُذكر أن خدمة الجلسات القضائية الرقمية تأتي ضمن عدة خدمات وفّرتها منصة معين الرقمية، التي تتيح وفق بيئة تقنية سرعة الوصول للجلسة القضائية "عبر الاتصال المرئي"؛ لضمان خدمة المترافعين أمام محاكم ديوان المظالم بشكلٍ تقني ودون الحاجة إلى مراجعة المحكمة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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