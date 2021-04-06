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إنفوجراف.. 26 مخالفة على مراكز الإطارات بمناطق المملكة

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عبر جولات رقابية نفذتها جهات حكومية عدة على منافذ بيعها

إنفوجراف.. 26 مخالفة على مراكز الإطارات بمناطق المملكة

أسفرت نتائج الجولات الرقابية التي قامت بها عدة جهات حكومية على منافذ بيع الإطارات، عن رصد 26 مخالفة تمثلت في: (عدم وجود بطاقة كفاءة الطاقة على الإطار، أو عدم وجودها في مكانها الصحيح، أو غير ملونة أبيض وأسود، أو وجود بطاقة أوروبية أو خليجية دون وجود البطاقة على الإطار، أو تالفة وممزقة).

وتكونت الجهات المشاركة في الجولات الرقابية من: وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة التجارة والجمارك، وهيئة المواصفات والمقاييس والجودة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.

وجاءت المخالفات كالتالي:

الرياض "582 زيارة- منشآت مخالفة"، الشرقية "324 زيارة- 7 منشآت مخالفة"، مكة "367 زيارة- 3 منشآت مخالفة"، تبوك "142 زيار - 1 منشأة مخالفة"، المدينة "124 زيارة- 1 منشأة مخالفة"، حائل "163 زيارة- 2 منشأة مخالفة"، الجوف "146 زيارة- لا يوجد مخالفات"، عسير "119- لا يوجد منشأة مخالفة"، نجران "169 زيارة- 4 منشآت مخالفة"، جازان "129 زيارة- لا يوجد مخالفات" ، الباحة "51 زيارة- 4 منشآت مخالفة"، القصيم "286 زيارة- لا يوجد مخالفات"، الحدود الشمالية "56 زيارة- لا يوجد مخالفات".

وإجمالي عدد الزيارات المنفذة 2928 زيارة، شملت 26 منشأة مخالفة، أثمرت عن 163 منتجًا مضبوطًا.

وتشمل أنواع المخالفات: عدم وجود بطاقة كفاءة الطاقة على الإطار، وعدم وضع بطاقة كفاءة الطاقة في مكانها الصحيح على الإطار ، أو بطاقة كفاءة الطاقة الملصقة غير ملونة أبيض وأسود، وكذلك وجود بطاقة أوروبية أو خليجية دون وجود البطاقة السعودية على الإطار، وبطاقة كفاءة الطاقة الملصقة تالفة أو ممزقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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