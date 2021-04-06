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خادم الحرمين يؤكّد لملك الأردن وقوف #المملكة مع بلاده لمواجهة جميع التحديات

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خادم الحرمين يؤكّد لملك الأردن وقوف #المملكة مع بلاده لمواجهة جميع التحديات خادم الحرمين يؤكّد لملك الأردن وقوف #المملكة مع بلاده لمواجهة جميع التحديات
في رسالة نقلها الأمير فيصل بن فرحان الذي التقى اليوم نظيره "الصفدي" في عمّان

خادم الحرمين يؤكّد لملك الأردن وقوف #المملكة مع بلاده لمواجهة جميع التحديات

استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، اليوم، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، الذي وصل إلى المملكة الأردنية أمس الإثنين.

وحمل الأمير فيصل بن فرحان، رسالة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى الملك عبدالله الثاني، أكدت وقوف إلى جانب المملكة الأردنية في مواجهة جميع التحديات، ودعمها كل الخطوات التي يتخذها الملك عبدالله لحماية الأردن ومصالحه.

ووفق وكالة الأنباء الأردنية، نقل الصفدي تحيات الملك عبدالله الثاني، إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين، وتثمينه مواقف المملكة العربية السعودية الداعمة دوماً للأردن.

وأكد الأمير فيصل، والصفدي، عمق العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط المملكتين الشقيقتين وقيادتيهما والعمل المستمر على تطويرها في جميع المجالات، كما أكّدا أن أمن المملكتين واستقرارهما واحد لا يتجزأ، وأنهما يقفان معاً في مواجهة كل التحديات.

واستعرض الوزيران التطورات في المنطقة، وسبل التعامل معها بما يخدم المصالح المشتركة والقضايا العربية، ويكرس الأمن والاستقرار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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