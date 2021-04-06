مركز الملك فهد الثقافي بسراييفو ينفذ 436 دورة و7 ورش خلال 2020م

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في تقرير أصدره بالأعمال التي نفذها رغم ظروف جائحة كورونا

نفذ مركز الملك فهد الثقافي في دولة البوسنة والهرسك التابع لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، خلال عام 2020، ما مجموعه 436 دورة تدريبية، و7 ورش تعليمية، في إطار رسالة المركز لنشر العلوم والثقافة الإسلامية، رغم ما شهده العالم من انتشار جائحة كورونا، واتخاذ إجراءات وتدابير استثنائية أدت إلى تعليق الدراسة وإغلاق المدارس والمراكز التعليمية والثقافية، وقد اضطر المركز خلالها إلى الحد من بعض أنشطته.

جاء ذلك في التقرير السنوي الذي أصدره المركز عن أبرز منجزاته خلال عام 2020م، حيث حرص المركز على تنمية الموارد البشرية من خلال إقامة دورات وورش عمل في المهارات الإدارية والحياتية.

وتنوعت الدورات المنفذة في عدة مجالات مختلفة منها اللغة العربية والخط العربي والحاسب الآلي والرياضيات واللغة البوسنية، كما شمل تنفيذ دورات تدريبية في الحاسب الآلي وندوات تدريبية في التربية.

وفي مجال الندوات والمعارض شارك المركز في المعارض الفنية والمهرجانات والمؤتمرات والندوات واللقاءات العلمية والثقافية، حيث أقام المركز معرضًا ثقافيًّا احتفالًا باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، وندوة تعريفية بكتاب مصطلحات الأدب البوسني، والمشاركة في مشروع علمي بعنوان العلوم في البوسنة والهرسك، وتنظيم فعاليات بمناسبة اليوم الوطني للحجاب، والاحتفال بشهر القراءة.

وفي مجال الترجمة والنشر والبحث العلمي، عمل المركز على ترجمة الكتب التعليمية والثقافية باللغتين العربية والبوسنية، وتأليف المناهج التعليمية، ونشر المؤلفات والبحوث العلمية.

وشهدت مكتبة المركز إقبالًا كبيرًا من المستفيدين رغم الظروف الصحية الراهنة حيث بلغ عدد الزيارات 1992، والإعارة الخارجية 1279، والإعارة الداخلية 67، واسترجاع الكتب 1310، وتفعيل خدمة العضوية لـ288، كما قام المركز بإهداء مصاحف مع ترجمة معاني الآيات لمكتبة المركز الإسلامي البوشناقي في النمسا.

وفي مجال خدمة المجتمع، دشن المركز برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين وتوزيع التمور على الجهات الحكومية والتعليمية والثقافية، وإهداء مساعدات لدار الأيتام بييلافا في سراييفو، وإهداء مساعدات لمركز رعاية العجزة والمسنين، وإهداء مساعدات لجمعية مرحمت الخيرية، والمستلزمات الوقائية والصحية لشرطة نوفي غراد وتلفزيون سراييفو الحكومي، وتنظيم حملات تبرع بالدم وغيرها من الخدمات المجتمعية.

وفي مجال الأنشطة الرياضية سمح للمراكز الرياضية استئناف العمل مع تطبيق الإجراءات الاحترازية حيث نظم المركز بطولة الكتاتيب في كرة القدم وبطولة التايكواندو في كانتون سراييفو وبطولة كرة الطائرة للناشئين ضمن اتحاد كرة الطائرة في فدرالية البوسنة والهرسك.

ويعد مركز الملك فهد الثقافي بالعاصمة سراييفو الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ويرأس مجلس أمناءه الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، من أكبر المشروعات الحضارية في منطقة دول البلقان، وقد افتتح في عام 2000م، ويضم عددًا من المرافق، من أهمها الجامع الذي يتسع لأكثر من 5000 مصلٍّ، إلى جانب قاعات محاضرات ومكتبة علمية كبيرة، وصالات رياضية، ووحدة للحاسب الآلي، ومعامل لتعليم اللغة العربية، ويتبع للمركز فصول لتعليم اللغة العربية في مدن "موستار" و"ترافيني"، وحصل المركز خلال السنوات الماضية على جوائز وأوسمة نظير جهوده في نشر ثقافة التسامح وخدمة الجاليات المسلمة في دول البلقان.

"سبق" تنشر رابط التقرير كاملًا للتصفح والاطلاع على جهود المركز https://drive.google.com/file/d/1ePUtvn2d2Q-uH1--