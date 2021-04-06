حرارة ترتفع وتعاود الانخفاض.. "المسند": المطر لـ"مايو" و"الخواضير" تحل

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قال: الرياح جنوبية دافئة ونشطة تثير غبارًا في مكة والمدينة وتبوك والجوف

أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند، أن درجة الحرارة تواصل ارتفاعها التدريجي في كل المناطق حتى تعاود الانخفاض مجددًا؛ وذلك يوم #السبت القادم في المناطق الشمالية والغربية على وجه التحديد، ويوم #الأحد نسبيًّا في الوسطى و#المدينة، ويوم الاثنين في #الشرقية.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "تكون الرياح جنوبية دافئة ونشطة، وقد تثير بعض #الغبار على نواحي مناطق #مكة #المدينة #تبوك #الجوف.

وتابع: "في هذه الأيام تبدأ طيور الخواضير والدخل بالعودة للجزيرة العربية، وفي وسط المملكة يبلغ طول الليل حوالى 11:31 ساعة؛ بينما طول النهار حوالى 12:29 ساعة".

وأشار "المسند" إلى أن موسم الأمطار يستمر عادة حتى نهاية شهر #مايو في معظم مناطق المملكة، عدا الجزء الجنوبي الغربي فله نظام مختلف.