أخبار عاجلة

"الصحة": 44% من عدوى كورونا تحدث قبل ظهور الأعراض -
هل يحظى الأمير فيليب بجنازة رسمية؟ إجابة تحمل معها محل دفنه -
"هيئة الاتصالات" تعرّف بالاشتراطات لتعريفة استهلاك الكهرباء في نشاط الحوسبة السحابية -
انعقاد اجتماع الجمعية العمومية لجمعية "جنا" -
"مايكروسوفت" تطلق تحديثاً لـ"ويندوز" يسمح بنقل ملفات بمساحات خيالية -
"التحالف": تدمير طائرة مفخخة أطلقها الحوثي تجاه خميس مشيط -
وزارة الموارد البشرية: نراقب أسعار شركات الاستقدام.. وهذه أسباب ارتفاع الأسعار -
مصدر أردني : باسم عوض الله موقوف ولم يغادر البلاد -
رقم قياسي لـ"تراحم" يحفر اسمها في موسوعة "غينيس".. تعرّف -
مركز الملك سلمان يوقع برنامجًا تنفيذيًّا مشتركًا لبناء قدرات مفوضية العون الإنساني في السودان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

سقط على رأسه.. تدخل عاجل يوقف نزيفاً حاداً لرضيع بخميس مشيط

Print
سقط على رأسه.. تدخل عاجل يوقف نزيفاً حاداً لرضيع بخميس مشيط سقط على رأسه.. تدخل عاجل يوقف نزيفاً حاداً لرضيع بخميس مشيط
استُقبل في الطوارئ وأُدخل فوراً للعمليات.. عناية مركزة وتماثل للشفاء

سقط على رأسه.. تدخل عاجل يوقف نزيفاً حاداً لرضيع بخميس مشيط

تمكّن فريق طبي بمستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال، من إيقاف نزيف داخلي تعرّض له طفل يبلغ من العمر سنة واحدة، وذلك إثر تعرضه لسقوط على منطقة الرأس نتج عنه تجمُّع دموي تحت الجافية مع نزيف حاد ونشط.

تم استقبال الحالة عن طريق الطوارئ وتمّ إدخالها فوراً للعمليات، وخلال العملية التي أشرف عليها فريق جراحة المخ والأعصاب تم التدخل جراحياً وإيقاف النزيف.

استجاب الطفل بشكل جيد للإجراء الطبي ومكث بالعناية المركزة إلى أن استقرت حالته، والآن يتماثل للشفاء في جناح تنويم الأطفال.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الصحة": 44% من عدوى كورونا تحدث قبل ظهور الأعراض

"الصحة": 44% من عدوى كورونا تحدث قبل ظهور الأعراض

هل يحظى الأمير فيليب بجنازة رسمية؟ إجابة تحمل معها محل دفنه

هل يحظى الأمير فيليب بجنازة رسمية؟ إجابة تحمل معها محل دفنه

"هيئة الاتصالات" تعرّف بالاشتراطات لتعريفة استهلاك الكهرباء في نشاط الحوسبة السحابية

"هيئة الاتصالات" تعرّف بالاشتراطات لتعريفة استهلاك الكهرباء في نشاط الحوسبة السحابية

انعقاد اجتماع الجمعية العمومية لجمعية "جنا"

انعقاد اجتماع الجمعية العمومية لجمعية "جنا"