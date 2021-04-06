بيانات اقتصادية قوية وغير متوقعة وتصيّد صفقات يصعدان بأسعار النفط

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مدفوعة ببلوغ نشاط قطاع الخدمات الأمريكي أعلى مستوياته في مارس

مع تطلع المستثمرين لتصيّد صفقات عقب انخفاض في اليوم السابق لأسعار النفط بفعل ارتفاع إنتاج أوبك+؛ ارتفعت أسعار النفط اليوم لثلاثاء؛ فيما تحسنت آفاق التعافي بفضل بيانات اقتصادية قوية من الولايات المتحدة والصين.

وبحلول الساعة 06:46 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 78 سنتًا أو ما يعادل 1.26% إلى 62.93 دولارًا للبرميل، بعد أن نزلت 4.2% أمس الاثنين.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 81 سنتًا أو ما يعادل 1.38% إلى 59.46 دولارًا للبرميل، بعد أن نزلت 4.6% أمس الاثنين.

ووفق "سي إن بي سي" عربية تَلَقّت المعنويات في السوق دفعة من مسح معهد إدارة التوريدات يوم الاثنين الذي كشف أن نشاط قطاع الخدمات الأمريكي بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق في مارس.

وتأتي البيانات بعد تقرير للوظائف يوم الجمعة فاق التوقعات، بإضافة 916 ألف وظيفة إلى الاقتصاد الأمريكي الشهر الماضي.

وتدعمت المعنويات الإيجابية؛ إذ كشف مسح يُجريه القطاع الخاص، أن نشاط قطاع الخدمات الصيني تسارع في مارس؛ إذ عينت الشركات المزيد من الموظفين وزاد تفاؤلها.. بالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن تخفف إنجلترا قيود مكافحة فيروس كورونا في 12 أبريل، مع إعادة فتح أنشطة من بينها كامل المتاجر وصالات الألعاب الرياضية وصالونات تصفيف الشعر ومناطق الضيافة الخارجية.

وستسمح نيوزيلندا للأستراليين بزيارات دون حجر صحي اعتبارًا من التاسع من أبريل، مكونة "فقاعة سفر" للدول المجاورة.

وساهمت تلك العوامل على جانب الطلب في تبديد أثار مخاوف بشأن اتفاق أبرم الأسبوع الماضي من جانب منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاء المجموعة المعروفة باسم أوبك+، لإعادة 350 ألف برميل يوميًّا من الإمدادات في مايو، و350 ألف برميل يوميًّا أخرى في يونيو، و400 ألف برميل يوميًّا أخرى أو نحو ذلك في يوليو.