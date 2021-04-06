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خبراء وأكاديميون: معدل التضخم الفعلي بتركيا أعلى من المعلن رسمياً

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خبراء وأكاديميون: معدل التضخم الفعلي بتركيا أعلى من المعلن رسمياً خبراء وأكاديميون: معدل التضخم الفعلي بتركيا أعلى من المعلن رسمياً
قياساً بالتغييرات اليومية في الأسعار خلال الفترة بين 28 فبراير و31 مارس

خبراء وأكاديميون: معدل التضخم الفعلي بتركيا أعلى من المعلن رسمياً

على عكس ما أعلنته هيئة الإحصاء التركية التي أشارت إلى زيادة بنحو 1.08 في المئة، أفاد أكاديميون وخبراء بأن معدلات التضخم الحقيقية في تركيا خلال شهر مارس المنقضي ارتفعت بنحو 3.36 في المئة على الصعيد الشهري.

وكشفت مجموعة دراسات التضخم (ENAGrup) إحصاءات التضخم لشهر مارس الماضي، حيث كشفت الإحصاءات عن فارق كبير بين الإحصاءات الرسمية الصادرة عن هيئة الإحصاء التركية وحسابات التضخم التي أجراها الأكاديميون وخبراء الاقتصاد.

المجموعة قالت، وفق صحيفة "زمان" التركية، إنه وفقاً للتغييرات اليومية في الأسعار خلال الفترة بين 28 فبراير والحادي و30 مارس كانت هناك زيادة في مؤشر الأسعار بنحو 3.36 في المئة.

وكانت هيئة الإحصاء التركية قد أعلنت أن الزيادة بلغت 1.08 في المئة.

وخلال الفترة بين سبتمبر من عام 2020 ومارس من عام 2021 بلغت معدلات التضخم نحو 27.89 في المئة.

وكانت هيئة الإحصاء التركية قد أعلنت أن الفنادق والمطاعم سجلت أعلى تراجعاً شهرياً بنسبة بلغت سالب 1.86 في المئة، وأن الاتصالات سجلت أعلى زيادة بنسبة بلغت 17.82 في المئة، بالاستناد إلى معدلات التضخم الأساسي، فيما أشارت مجموعة أبحاث التضخم إلى تسجيل الملح والفلفل والصلصة أعلى تراجعاً شهرياً بنسبة بلغت سالب 4.79 في المئة، وأن الإنترنت والهواتف سجلت أعلى زيادة بنسبة بلغت 17.82 في المئة بالاستناد إلى معدلات التضخم وفقاً لمجموعة سلع محددة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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