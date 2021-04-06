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"المياه": تمت ترسية "تشغيل محطات التعبئة بالليث" ولا تغيير في الأسعار

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"المياه": تمت ترسية "تشغيل محطات التعبئة بالليث" ولا تغيير في الأسعار "المياه": تمت ترسية "تشغيل محطات التعبئة بالليث" ولا تغيير في الأسعار
أكّدت عملها لخدمة العملاء تجاوباً مع ما نشرته "سبق" عن قفزة الـ 60 ريالاً

قالت شركة المياه الوطنية، إنها تعمل جاهدة على خدمة عملائها والأخذ بملاحظاتهم، وذلك سعياً منها لتحسين ورفع مستوى الخدمة المقدمة لهم.

وتجاوباً مع ما نشرته "سبق"، تحت عنوان: (قفزة الـ 60 ريالاً.. " صهاريج المياه المحلاة" تصدم سكاناً بالليث)، قالت الشركة إنه تمت ترسية مشروع تشغيل وصيانة محطات التعبئة بمحافظة الليث، وعليه لم يطرأ أي تغير في أسعار إيصال المياه لمساكن العملاء بين العقدين السابق والحالي.

وأضافت: "العقد الحالي يتضمن عديداً من الأعمال التطويرية لمواقع محطات التعبئة ورفع جودة تقديم الخدمة عن طريق عديد من الأنظمة الإلكترونية التي ستعمل على تسهيل عملية طلب العملاء لصهاريج المياه وعدم حدوث سوق سوداء لبيع المياه في المحافظة".

وتابعت: "تمت ترسية مشروع إنشاء مياه لمدينة الليث وتم تسليم الموقع للمقاول وجارٍ العمل على إنشاء شبكة المياه لأحياء مدينة الليث خلال الـ 24 شهراً ميلادية".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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