أخبار عاجلة

انعقاد اجتماع الجمعية العمومية لجمعية "جنا" -
وزارة الموارد البشرية: نراقب أسعار شركات الاستقدام.. وهذه أسباب ارتفاع الأسعار -
مصدر أردني : باسم عوض الله موقوف ولم يغادر البلاد -
رقم قياسي لـ"تراحم" يحفر اسمها في موسوعة "غينيس".. تعرّف -
مركز الملك سلمان يوقع برنامجًا تنفيذيًّا مشتركًا لبناء قدرات مفوضية العون الإنساني في السودان -
العيادات الطبية التغذوية في مديرية الخوخة تقدم خدماتها العلاجية لقرابة ٩ آلاف مستفيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مياه وصحة وإصحاح بيئي.. عطاء "سلمان للإغاثة" يتجسد بخطة اليمن الإنسانية

Print
مياه وصحة وإصحاح بيئي.. عطاء "سلمان للإغاثة" يتجسد بخطة اليمن الإنسانية مياه وصحة وإصحاح بيئي.. عطاء "سلمان للإغاثة" يتجسد بخطة اليمن الإنسانية
مشاريع بتعاون منظمتي الصحة العالمية واليونيسيف.. مراكز وملايين الدولارات

مياه وصحة وإصحاح بيئي.. عطاء

نفّذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ضمن منحة المملكة لخطة الاستجابة الإنسانية لليمن 2020م، عديداً من المشاريع الإنسانية والإغاثية وخدمات المياه والإصحاح البيئي.

وقام المركز، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، بتحسين الوصول إلى خدمات المياه والإصحاح البيئي في 45 مركزاً صحياً ورفع مستوى الرقابة والتقييم في 117 مركزاً صحياً في اليمن بقيمة 7 ملايين دولار أمريكي.

كما قام المركز، بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، بتقديم الخدمات في قطاع المياه والإصحاح البيئي وسلامة المياه من أي شوائب تنجم عن أمراض للمستفيدين، وتأمين المياه الصالحة للاستخدام في المراكز الصحية المستهدفة بقيمة 9 ملايين و200 ألف دولار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الصحة": 44% من عدوى كورونا تحدث قبل ظهور الأعراض

"الصحة": 44% من عدوى كورونا تحدث قبل ظهور الأعراض

هل يحظى الأمير فيليب بجنازة رسمية؟ إجابة تحمل معها محل دفنه

هل يحظى الأمير فيليب بجنازة رسمية؟ إجابة تحمل معها محل دفنه

"هيئة الاتصالات" تعرّف بالاشتراطات لتعريفة استهلاك الكهرباء في نشاط الحوسبة السحابية

"هيئة الاتصالات" تعرّف بالاشتراطات لتعريفة استهلاك الكهرباء في نشاط الحوسبة السحابية

انعقاد اجتماع الجمعية العمومية لجمعية "جنا"

انعقاد اجتماع الجمعية العمومية لجمعية "جنا"