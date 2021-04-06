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غداً.. ميدان فروسية حائل يختتم موسمه لعام 1442هـ

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سباق من 7 أشواط بمسافات بين 1200 إلى 2000 م

غداً.. ميدان فروسية حائل يختتم موسمه لعام 1442هـ

يختتم ميدان الفروسية بمنطقة حائل غداً الأربعاء موسمه لعام 1442هـ، بإقامة الحفل الثاني والعشرين على سيارتين وخمس كؤوس، بدعم أمير المنطقة الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة ميدان الفروسية.

ورفع مدير ميدان الفروسية بمنطقة حائل بندر التبيناوي، شكره وتقديره إلى أمير منطقة حائل، على اللفتة الكريمة منه ودعمه اللامحدود لرياضة الفروسية بالمنطقة.

وأشار التبيناوي، إلى أن السباق يتكوّن من سبعة أشواط، مسافة الأول والثاني ١٦٠٠ متر، والثالث والرابع والخامس ٢٠٠٠ متر.

وأضاف: خُصصت سيارتان للشوطين السادس والسابع للعسايف مواليد ٢٠١٩ ومسافتهما ١٢٠٠ متر.

غداً.. ميدان فروسية حائل يختتم موسمه لعام 1442هـ

غداً.. ميدان فروسية حائل يختتم موسمه لعام 1442هـ

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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