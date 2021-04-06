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"الشؤون الإسلامية" تنظم برنامجاً لتأهيل مراقبي المساجد عبر البث المباشر

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برعاية "آل الشيخ" ويستهدف أكثر من 2700 مراقب ومراقبة

تنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بمعهد الأئمة والخطباء، خلال يومي التاسع والعشرين والثلاثين من شهر شعبان الجاري، برنامجاً لتأهيل وتدريب مراقبي ومراقبات المساجد في جميع مناطق المملكة، عبر تطبيق "زووم" الساعة التاسعة صباحاً.

وأوضح مدير معهد الأئمة والخطباء الشيخ عيسى كاملي، أن البرنامج برعاية الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، ويستهدف (2319) مراقباً، و(427) مراقبة بجميع فروع الوزارة في مناطق المملكة، في إطار برامج المعهد التدريبية لمنسوبي المساجد بعموم مناطق المملكة.

وبين "كاملي" أن البرنامج عبر محاوره يهدف إلى بيان أحكام الأذان والإقامة، ومهارات إعداد التقارير، والأمن الفكري وأهمية اللحمة الوطنية، ومهارات الحس الأمني.

وأوضح الشيخ عيسى كاملي، أن تنظيم هذا البرنامج يأتي ضمن الجهود المتواصلة التي تقدمها الوزارة لتطوير قطاعاتها المختلفة بما في ذلك الأئمة والخطباء، كما يأتي لترسيخ منهج هذه البلاد المباركة المملكة العربية من الوسطية والاعتدال ونبذ الغلو والتطرف الذي تعمل الوزارة على تحقيقها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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