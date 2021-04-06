أخبار عاجلة

انعقاد اجتماع الجمعية العمومية لجمعية "جنا" -
وزارة الموارد البشرية: نراقب أسعار شركات الاستقدام.. وهذه أسباب ارتفاع الأسعار -
مصدر أردني : باسم عوض الله موقوف ولم يغادر البلاد -
رقم قياسي لـ"تراحم" يحفر اسمها في موسوعة "غينيس".. تعرّف -
مركز الملك سلمان يوقع برنامجًا تنفيذيًّا مشتركًا لبناء قدرات مفوضية العون الإنساني في السودان -
العيادات الطبية التغذوية في مديرية الخوخة تقدم خدماتها العلاجية لقرابة ٩ آلاف مستفيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الأردن.. قرار يقضي بحظر النشر في الموضوع المرتبط بالأمير حمزة

Print
الأردن.. قرار يقضي بحظر النشر في الموضوع المرتبط بالأمير حمزة الأردن.. قرار يقضي بحظر النشر في الموضوع المرتبط بالأمير حمزة
يشمل وسائل الإعلام المرئي والمسموع ومواقع التواصل الاجتماعي

الأردن.. قرار يقضي بحظر النشر في الموضوع المرتبط بالأمير حمزة

قرَّر نائب عام العاصمة الأردنية عمَّان الدكتور حسن العبداللات، وحفاظاً على سرية التحقيقات التي تجريها الأجهزة الأمنية، المرتبطة بالأمير حمزة بن الحسين، وآخرين، حظر النشر في كل ما يتعلق بها في هذه المرحلة من التحقيقات.

وقال العبداللات، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الثلاثاء، إن حظر النشر سيكون لحين صدور قرار بخلاف ذلك، ويشمل الحظر، وسائل الإعلام المرئي والمسموع ومواقع التواصل الاجتماعي، ونشر وتداول أي صور أو مقاطع مصوّرة "فيديوهات"، تتعلق بهذا الموضوع وتحت طائلة المسؤولية الجزائية.

وبيّن أن هذا القرار جاء سنداً لأحكام المادة 255 من قانون العقوبات، و38 ج، د من قانون المطبوعات والنشر والمادة 39، من القانون ذاته، التي تُجيز للنيابة العامة حظر النشر في كل ما يتعلق بأي مرحلة من مراحل التحقيق حول أي قضية أو جريمة تقع في المملكة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الصحة": 44% من عدوى كورونا تحدث قبل ظهور الأعراض

"الصحة": 44% من عدوى كورونا تحدث قبل ظهور الأعراض

هل يحظى الأمير فيليب بجنازة رسمية؟ إجابة تحمل معها محل دفنه

هل يحظى الأمير فيليب بجنازة رسمية؟ إجابة تحمل معها محل دفنه

"هيئة الاتصالات" تعرّف بالاشتراطات لتعريفة استهلاك الكهرباء في نشاط الحوسبة السحابية

"هيئة الاتصالات" تعرّف بالاشتراطات لتعريفة استهلاك الكهرباء في نشاط الحوسبة السحابية

انعقاد اجتماع الجمعية العمومية لجمعية "جنا"

انعقاد اجتماع الجمعية العمومية لجمعية "جنا"