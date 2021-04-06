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تسجيل 82 وفاة و6537 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

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تسجيل 82 وفاة و6537 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن تسجيل 82 وفاة و6537 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

جي بي سي نيوز :- سُجِّلت (6537) حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (639,444) حالة.
• سُجّلت (82) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (7283) حالة.
• بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (15.12%)، مقارنة مع (14.68%) يوم أمس.
• تمّ إجراء (43,226) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (6,114,599) فحصاً.
• بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (9003) حالات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (552,764) حالة.
• يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (79,397) حالة.
• يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (399) حالة، فيما غادرت (383) حالة.
• يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (3182) حالة.
القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:
إقليم الشمال:
نسبة إشغال أسرّة العزل: 51%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 74%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 52%
إقليم الوسط:
نسبة إشغال أسرّة العزل: 63%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 74%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 41%
إقليم الجنوب:
نسبة إشغال أسرّة العزل: 33%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 46%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 24%
توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:
- (2561) في محافظة العاصمة عمّان.
- (1212) في محافظة إربد، منها (224) في الرمثا.
- (676) في محافظة الزرقاء.
- (468) في محافظة البلقاء.
- (362) في محافظة المفرق.
- (278) في محافظة الكرك.
- (220) في محافظة مأدبا.
- (193) في محافظة عجلون.
- (185) في محافظة العقبة.
- (181) في محافظة الطفيلة.
- (130) في محافظة جرش.
- (71) في محافظة معان، منها (1) في البترا.

جي بي سي نيوز

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