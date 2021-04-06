أخبار عاجلة

انعقاد اجتماع الجمعية العمومية لجمعية "جنا" -
وزارة الموارد البشرية: نراقب أسعار شركات الاستقدام.. وهذه أسباب ارتفاع الأسعار -
مصدر أردني : باسم عوض الله موقوف ولم يغادر البلاد -
رقم قياسي لـ"تراحم" يحفر اسمها في موسوعة "غينيس".. تعرّف -
مركز الملك سلمان يوقع برنامجًا تنفيذيًّا مشتركًا لبناء قدرات مفوضية العون الإنساني في السودان -
العيادات الطبية التغذوية في مديرية الخوخة تقدم خدماتها العلاجية لقرابة ٩ آلاف مستفيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. فيديو
  3. فيديو اليوم السابع

الرئيس السيسي يوجه بزيادة منافذ توزيع السلع بمعارض أهلا رمضان لـ2100

Print
مواضيع متعلقة
قبل الاعلان عنها.. زاهى حواس يكشف تفاصيل مدينة صعود آتون المفقودة المكتشفة بالأقصر

قبل الاعلان عنها.. زاهى حواس يكشف تفاصيل مدينة صعود آتون المفقودة المكتشفة بالأقصر

الفرعون رمسيس الثانى يحتفل بعودة تماثيله لواجهات معبده بعد آلاف السنين

الفرعون رمسيس الثانى يحتفل بعودة تماثيله لواجهات معبده بعد آلاف السنين

أمطار خفيفة ونشاط للرياح وطقس بارد ليلًا.. الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة

أمطار خفيفة ونشاط للرياح وطقس بارد ليلًا.. الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة

الميكس العبقري.. البطاطا بالشيكولاتة.. جننت الزباين وخلته أشهر بياع في المنطقة

الميكس العبقري.. البطاطا بالشيكولاتة.. جننت الزباين وخلته أشهر بياع في المنطقة