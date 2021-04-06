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انعقاد اجتماع الجمعية العمومية لجمعية "جنا"
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الجمعة 09 أبريل 2021 05:21 مساءً
وزارة الموارد البشرية: نراقب أسعار شركات الاستقدام.. وهذه أسباب ارتفاع الأسعار
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الجمعة 09 أبريل 2021 04:32 مساءً
مصدر أردني : باسم عوض الله موقوف ولم يغادر البلاد
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الجمعة 09 أبريل 2021 04:19 مساءً
رقم قياسي لـ"تراحم" يحفر اسمها في موسوعة "غينيس".. تعرّف
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الجمعة 09 أبريل 2021 04:16 مساءً
مركز الملك سلمان يوقع برنامجًا تنفيذيًّا مشتركًا لبناء قدرات مفوضية العون الإنساني في السودان
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الجمعة 09 أبريل 2021 04:16 مساءً
العيادات الطبية التغذوية في مديرية الخوخة تقدم خدماتها العلاجية لقرابة ٩ آلاف مستفيد
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الجمعة 09 أبريل 2021 04:16 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
شاهد.. شاحنة تغرق في المياه المتجمدة أثناء سيرها على طريق جليدي على سطح بحيرة البايكال
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الثلاثاء 06 أبريل 2021 09:08 صباحاً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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