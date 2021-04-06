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انعقاد اجتماع الجمعية العمومية لجمعية "جنا"
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الجمعة 09 أبريل 2021 05:21 مساءً
وزارة الموارد البشرية: نراقب أسعار شركات الاستقدام.. وهذه أسباب ارتفاع الأسعار
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الجمعة 09 أبريل 2021 04:32 مساءً
مصدر أردني : باسم عوض الله موقوف ولم يغادر البلاد
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الجمعة 09 أبريل 2021 04:19 مساءً
رقم قياسي لـ"تراحم" يحفر اسمها في موسوعة "غينيس".. تعرّف
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الجمعة 09 أبريل 2021 04:16 مساءً
مركز الملك سلمان يوقع برنامجًا تنفيذيًّا مشتركًا لبناء قدرات مفوضية العون الإنساني في السودان
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الجمعة 09 أبريل 2021 04:16 مساءً
العيادات الطبية التغذوية في مديرية الخوخة تقدم خدماتها العلاجية لقرابة ٩ آلاف مستفيد
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الجمعة 09 أبريل 2021 04:16 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
cnn arabic
روسيا تختبر أحدث "أسلحتها الفائقة" في القطب الشمالي
فيديو
cnn arabic
الثلاثاء 06 أبريل 2021 09:02 صباحاً
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