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أمريكا: 40 ألف طفل فقدوا أحد والديهم على الأقل بسبب

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أمريكا: 40 ألف طفل فقدوا أحد والديهم على الأقل بسبب فيروس كورونا أمريكا: 40 ألف طفل فقدوا أحد والديهم على الأقل بسبب
الباحثون: يمثل زيادة بنسبة تتراوح بين 17.5% إلى 20.2% مقارنة بالوضع الطبيعي

أمريكا: 40 ألف طفل فقدوا أحد والديهم على الأقل بسبب فيروس كورونا

ذكرت صحيفة "نيويورك ديلي" الأمريكية، أن نحو 40 ألف طفل فقدوا أحد والديْهم على الأقل بسبب .

واستندت الصحيفة إلى تقديرات باحثين في جامعة ستوني بروك في لونج آيلاند.

وقال الباحثون: إن هذا يمثل زيادة بنسبة تتراوح بين 17.5% إلى 20.2% مقارنة بالوضع في حالة عدم وجود جائحة كوفيد 19.

وقالت راشيل كيدمان من برنامج الصحة العامة بجامعة ستوني بروك: إنه بالمقارنة مع ذلك؛ فإن هجمات 11 سبتمبر 2001، أدت بثلاثة آلاف طفل إلى فقدان أحد والديْهم وفق ما نقلته الألمانية.

علاوة على ذلك، تأثر الأطفال من ذوي الأصول الإفريقية بشكل غير متناسب؛ فعلى الرغم من أنهم يشكلون 14% من الأطفال الأمريكيين، فإنهم شكلوا 20% من أولئك الذين فقدوا أحد والديهم بسبب كوفيد 19؛ وفقًا للصحيفة الأمريكية.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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