أخبار عاجلة

انعقاد اجتماع الجمعية العمومية لجمعية "جنا" -
"مايكروسوفت" تطلق تحديثاً لـ"ويندوز" يسمح بنقل ملفات بمساحات خيالية -
"التحالف": تدمير طائرة مفخخة أطلقها الحوثي تجاه خميس مشيط -
وزارة الموارد البشرية: نراقب أسعار شركات الاستقدام.. وهذه أسباب ارتفاع الأسعار -
مصدر أردني : باسم عوض الله موقوف ولم يغادر البلاد -
رقم قياسي لـ"تراحم" يحفر اسمها في موسوعة "غينيس".. تعرّف -
مركز الملك سلمان يوقع برنامجًا تنفيذيًّا مشتركًا لبناء قدرات مفوضية العون الإنساني في السودان -
العيادات الطبية التغذوية في مديرية الخوخة تقدم خدماتها العلاجية لقرابة ٩ آلاف مستفيد -
انتعاش الحركة في أسواق المواشي والمسالخ بالعاصمة المقدسة -
بالصور.. عبور 12 شاحنة منفذ الوديعة متوجهة لعدة محافظات يمنية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

السديس يؤكد أهمية تنفيذ الخطط التشغيلية لموسم رمضان

Print
السديس يؤكد أهمية تنفيذ الخطط التشغيلية لموسم رمضان السديس يؤكد أهمية تنفيذ الخطط التشغيلية لموسم رمضان
خلال اجتماعه مع القيادات الميدانية بالمسجد الحرام.. أوصاها بتذليل العقبات

السديس يؤكد أهمية تنفيذ الخطط التشغيلية لموسم رمضان

أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أهمية تنفيذ الخطط التشغيلية لموسم رمضان المبارك، والتأكد من كل الاستعدادات والخدمات التي خُصصت لاستقبال القاصدين؛ وذلك خلال اجتماعه مع القيادات الميدانية بالمسجد الحرام بحضور وكلاء الرئيس العام.

واطلع الرئيس العام -خلال اللقاء- على العديد من البرامج والخطط التي أعدتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في منظومة العمل الميداني بالمسجد الحرام؛ بهدف رفع جودة الخدمات المقدمة لقاصديه خلال شهر رمضان المبارك، والتي راعت في مخرجاتها الإجراءات الاحترازية التي أوصت بها الجهات المعنية للحد من انتشار الجائحة العالمية.

وأوصى القيادات الميدانية بضرورة العمل المؤسسي وتوحيد الجهود في تذليل عقبات وصعوبات الخدمات المقدمة في الميدان إن وجدت، والاستفادة منها في تطوير الخدمة المباشرة لكل من يَفِد إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي، وتسخير القدرات والمواهب البشرية في مجال الخدمة الميدانية لخلق منظومة خدمات متميزة خلال موسم رمضان المبارك؛ مشيرًا إلى وجوب تعزيز الدور التكاملي بين موظفي الرئاسة في الميدان والجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
انعقاد اجتماع الجمعية العمومية لجمعية "جنا"

انعقاد اجتماع الجمعية العمومية لجمعية "جنا"

"مايكروسوفت" تطلق تحديثاً لـ"ويندوز" يسمح بنقل ملفات بمساحات خيالية

"مايكروسوفت" تطلق تحديثاً لـ"ويندوز" يسمح بنقل ملفات بمساحات خيالية

"التحالف": تدمير طائرة مفخخة أطلقها الحوثي تجاه خميس مشيط

"التحالف": تدمير طائرة مفخخة أطلقها الحوثي تجاه خميس مشيط

وزارة الموارد البشرية: نراقب أسعار شركات الاستقدام.. وهذه أسباب ارتفاع الأسعار

وزارة الموارد البشرية: نراقب أسعار شركات الاستقدام.. وهذه أسباب ارتفاع الأسعار