عداد كورونا عالميًّا.. الإصابات تتجاوز 131.57 مليونًا

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وصل إجمالي عدد الوفيات إلى مليونين و995975

أظهر إحصاء لـ"رويترز" أن أكثر من 131.57 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم؛ في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و995975.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، قد قال: إن الخبراء الذين يبحثون عن أصول فيروس كورونا المستجد الذي ظهر للمرة الأولى في الصين؛ سيتابعون العمل بعد تقريرهم الأولى الذي نُشر هذا الأسبوع لكن التفاصيل لم تتحدد بعد.