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كورونا.. 1319 وفاة بالبرازيل و767 إصابة جديدة بالفيروس بمصر

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كورونا.. 1319 وفاة بالبرازيل و767 إصابة جديدة بالفيروس بمصر كورونا.. 1319 وفاة بالبرازيل و767 إصابة جديدة بالفيروس بمصر
خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

كورونا.. 1319 وفاة بالبرازيل و767 إصابة جديدة بالفيروس بمصر

قالت وزارة الصحة البرازيلية أمس إنها سجلت 28645 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و1319 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وسجلت البرازيل أكثر من 13 مليون إصابة بالفيروس من بدء الجائحة؛ بينما بلغت حصيلة الوفيات الرسمية 332752، وفق بيانات الوزارة.

سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية 767 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19)، و47 حالة وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيان لها أمس، أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد بلغ 205732 من ضمنهم 156574 حالة تم شفاؤها، و12210 حالات وفاة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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