الأمم المتحدة: المفاوضات مستمرة مع المتمردين الحوثيين بشأن ناقلة النفط "صافر"

أكدت حرصها على حل مشكلة الناقلة خلال هذا العام على أقل تقدير
قالت الأمم المتحدة إن المفاوضات مع الانقلابيين الحوثيين مستمرة بشأن ناقلة النفط "صافر"؛ مؤكدة حرصها على حل مشكلة الناقلة خلال هذا العام على أقل تقدير.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك خلال المؤتمر الصحفي اليومي، أنه لا يمكن الرد على اتهامات الحوثيين للأمم المتحدة بالمماطلة وتأخير إرسال الفريق الفني لتقييم وضع الناقلة والبدء في الإصلاحات، من خلال البيانات العامة والتصريحات.
وقال: "أعتقد أنه ليس من المفيد التفاوض على هذه الأمور عبر البيانات العامة، وما يمكنني قوله هو أن المناقشات مستمرة، ونحن حريصون، وعلى الأرجح فأقل تقدير هو هذا العام لحل مشكلة الناقلة، وسنفعل كل ما هو ممكن وسنواصل استكشاف كل السبل لتحقيق ذلك في أقرب وقت ممكن في مناقشاتنا مع الحوثيين".