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واشنطن تجدّد الترحيب بتقديم المملكة منحة لتشغيل محطات الكهرباء في المحافظات اليمنية

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واشنطن تجدّد الترحيب بتقديم المملكة منحة لتشغيل محطات الكهرباء في المحافظات اليمنية واشنطن تجدّد الترحيب بتقديم المملكة منحة لتشغيل محطات الكهرباء في المحافظات اليمنية
مشتقات نفطية بمبلغ 422 مليون دولار

واشنطن تجدّد الترحيب بتقديم المملكة منحة لتشغيل محطات الكهرباء في المحافظات اليمنية

جدّد المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس؛ ترحيب الولايات المتحدة بإعلان المملكة العربية ، الأسبوع الماضي، تقديم منحة مشتقات نفطية بمبلغ 422 مليون دولار لتشغيل محطات الكهرباء في المحافظات اليمنية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي اليومي للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية.

وأكد برايس، خلال المؤتمر الصحفي أن مبعوث الولايات المتحدة ‏الأمريكية الخاص لليمن تيموثي ليندركينغ؛ يعمل جنباً إلى جنب مع المبعوث الأممي الخاص ‏لليمن مارتن غريفيث؛ لتحقيق السلام من خلال محادثات سياسية شاملة، إضافة إلى الوصول إلى اتفاق ‏دائم يلبي احتياجات جميع اليمنيين.‏

وأوضح برايس، أن ‏ليندركينغ عقد ‏اجتماعات مثمرة خلال زيارته أخيراً للمنطقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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