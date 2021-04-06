الأمم المتحدة: المفاوضات مستمرة مع المتمردين الحوثيين بشأن ناقلة النفط "صافر"

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أكدت حرصها على حل مشكلة الناقلة خلال هذا العام ‏على أقل تقدير

قالت الأمم المتحدة إن المفاوضات مع الانقلابيين الحوثيين مستمرة ‏بشأن ناقلة النفط "صافر"؛ مؤكدة حرصها على حل مشكلة الناقلة خلال هذا العام ‏على أقل تقدير.‏

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك خلال المؤتمر الصحفي اليومي، أنه لا يمكن الرد على اتهامات الحوثيين ‏للأمم المتحدة بالمماطلة وتأخير إرسال الفريق الفني لتقييم وضع الناقلة والبدء في الإصلاحات، ‏من خلال البيانات العامة والتصريحات.‏

وقال: "أعتقد أنه ليس من المفيد التفاوض على هذه الأمور عبر البيانات العامة، وما يمكنني قوله ‏هو أن المناقشات مستمرة، ونحن حريصون، وعلى الأرجح فأقل تقدير هو هذا العام لحل ‏مشكلة الناقلة، وسنفعل كل ما هو ممكن وسنواصل استكشاف كل السبل لتحقيق ذلك في أقرب ‏وقت ممكن في مناقشاتنا مع الحوثيين".‏