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"الأرصاد" ينبِّه 4 مناطق: رياح نشطة وأتربة مثارة وسُحب رعدية ممطرة

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"الأرصاد" ينبِّه 4 مناطق: رياح نشطة وأتربة مثارة وسُحب رعدية ممطرة "الأرصاد" ينبِّه 4 مناطق: رياح نشطة وأتربة مثارة وسُحب رعدية ممطرة
تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر الحالات حتى مساء الثلاثاء

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة، شملت مناطق المدينة المنورة ومكة المكرمة وعسير والباحة.

وفي التفاصيل، أوضح المركز أن منطقة المدينة المنورة تشهد استمرار حالة رياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحناكية والعلا والمدينة المنورة والمهد وخيبر ووادي الفرع، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الثلاثاء.

وتشهد منطقة مكة المكرمة أيضًا رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه ورنية، فيما تشهد أضم والطائف سُحبًا رعدية ممطرة، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الثلاثاء.

ونبّه منطقة عسير أيضًا بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بيشة وتثليث، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الثلاثاء.

وتشهد منطقة الباحة سُحبًا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن وفرعة غامد الزناد، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الثلاثاء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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