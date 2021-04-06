قسم الإعلام في جامعة الملك سعود ينظم ندوة "إعلام الحرب والسلام"

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بهدف تقديم خدمة معرفية ومهنية تفيد المجتمع سواء للمتخصصين أو غيرهم

ينظم قسم الإعلام في كلية الآداب في جامعة الملك سعود – ندوة بعنوان: "إعلام الحرب والسلام"، عبر تطبيق زووم عند الثامنة مساء اليوم (الثلاثاء 24 شعبان 1442هـ).

وأكدت رئيسة قسم الإعلام في الجامعة، الدكتورة عهود الشهيل، أن الندوة تأتي ضمن نشاطات علمية ومهنية تضطلع بها جامعة الملك سعود؛ تهدف إلى تقديم خدمة معرفية ومهنية تفيد المجتمع السعودي على عدة مستويات، سواء للمتخصصين أو غيرهم.

وأوضحت أن الإعلام السعودي يحتاج إلى مثل هذه الندوات المتخصصة التي ترتكز على معطيات علمية لرفد الممارسة المهنية بمعارف جديدة قادمة من بيئات علمية دولية متنوعة.

وأشارت إلى أن بيئة الاتصال السياسي تجمع كثيرًا من التحديات، وتحتاج إلى صناعة الفرص الإعلامية المناسبة لاختراق مصدات التأثير في الإعلاميين الدولي والإقليمي بمهارات متخصصة، وتحمل أدوات بنائها وتقييمها.

وأضافت أن الهدف الرئيس من الندوة ومثيلاتها هو صناعة الباحث المتخصص وتقييم التجارب المهنية لتوجيه الممارسات الوطنية الإعلامية نحو أهداف تخدم وجود المملكة الحضاري والإنساني.

وقدمت الدكتورة الشهيل شكرها للقيادات في الجامعة؛ الذين يمنحون الدعم والمساندة للمبادرات التي تفيد الوطن الغالي والمجتمع السعودي الكريم.

ويشارك في الندوة الافتراضية الدكتور حسن منصور بورقة عمل تتناول التجربة الإعلامية اليمنية في الحرب الحالية، والدكتور مطلق المطيري الذي يسلط الضوء في ورقته على دور المنظمات الدولية وصحافة الحرب والسلام، والدكتور أحمد معيدي الذي سيركز على دور الصحافة الأجنبية في الحرب اليمنية.

