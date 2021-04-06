بعد تقرير "سبق".. "صحة القنفذة" تكرّم الزبيدي "صيدلي المبادرات"

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كشف عن مبادرته الثالثة لتوزيع "سوار تعريفي" لمرضى السكري

كرمت الشؤون الصحية بمحافظة القنفذة، أمس الاثنين، الصيدلي الزبيدي بعد مبادرته توزيع سوار تعريفي لمرضى السكري والتي نشرتها "سبق" بعنوان (الثالثة له.. صيدلي بالقنفذة يطلق مبادرة توزيع "سوار تعريفي" لمرضى السكري).

وتفصيلاً، قال المتحدث الرسمي لصحة القنفذة إبراهيم المتحمي لـ "سبق": كرّم مدير الشؤون الصحية المكلف مدني العمري الزميل الصيدلي ماجد الزبيدي نظير جهوده وأعماله ومبادراته المتميزة.

وأوضح الصيدلي ماجد الزبيدي لـ"سبق" أنه قام بإطلاق مبادرة "توزيع سوار تعريفي بمرضى السكري" بصيدلية مركز صحي غرب المظيلف التابع لصحة القنفذة صباح الأحد، مشيرًا إلى أن المبادرة تستهدف مرضى السكري الأطفال والكبار وبعض فئات المجتمع الأخرى الذين يجهلون خطر السكري.

وأضاف أنّ للسوار العديد من الرسائل التوعوية وأهمها إيصال فكرة توعوية لأولياء الأمور بأن الأطفال معرضون للإصابة بداء السكري، الأمر الذي يرفع الوعي بالاهتمام بغذاء الأطفال والتقيد بالفحوص الاستكشافية من أجل سلامة أبنائهم، كما يُسهم في التشخيص السريع للممارس الصحي أثناء التعامل مع المرضى المصابين في الحوادث.

يُذكر أن الصيدلي الزبيدي أطلق في وقت سابق مبادرة إيصال الأدوية لمرضى الأمراض المزمنة للمنازل ومبادرة شرح واستخدام الدواء بلغة برايل للمرضى المكفوفين، وهي المبادرات التي نشرتها "سبق" وتداولتها قنوات فضائية في حينها.