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.. انجراف عشرات الدلافين النافقة على الشواطئ في غانا

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بالفيديو.. انجراف عشرات الدلافين النافقة على الشواطئ في غانا .. انجراف عشرات الدلافين النافقة على الشواطئ في غانا
السلطات فتحت تحقيقًا بالواقعة وأخذت عينات لمعرفة الأسباب

بالفيديو.. انجراف عشرات الدلافين النافقة على الشواطئ في غانا

انجرف ما لا يقل عن 80 دلفينًا وأعداد كبيرة من الأسماك النافقة على الشواطئ قرب العاصمة الغانية أكرا منذ يوم الجمعة، مما دعا السلطات إلى فتح تحقيقات، بحسب اليوم.

وتفصيلاً، أفادت وكالة "رويترز" بأنه لم يعرف سبب نفوق الأسماك والدلافين بعد، فيما ذكرت وزارة الثروة السمكية بغانا في بيان لها، أن "فريقًا أخذ عينات من الأسماك والمياه من شاطئ أوسو كاسيل في أكرا".

وأعلنت هيئة الأغذية والعقاقير بدورها أنها "تراقب أسواق السمك لضمان عدم بيع الأسماك النافقة".

وقال مايكل آرثر دادزي رئيس مفوضية مصايد الأسماك، إنه تم العثور على ما بين 80 و100 دولفين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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