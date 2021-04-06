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مذكرة تفاهم بين البريد السعودي ومعهد إدارة المشاريع

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مذكرة تفاهم بين البريد السعودي ومعهد إدارة المشاريع مذكرة تفاهم بين البريد السعودي ومعهد إدارة المشاريع
لتعزيز التعاون المثمر وبناء شراكة إستراتيجية بينهما

مذكرة تفاهم بين البريد السعودي ومعهد إدارة المشاريع

وقعت مؤسسة البريد السعودي ومعهد إدارة المشاريع "فرع المملكة العربية " يوم أمس مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المثمر بين الطرفين وبناء شراكة إستراتيجية بينهما، من خلال وضع إطار عمل رئيس مشترك والتعاون في مختلف المجالات العلمية والعملية ذات الصلة بإدارة المشاريع للاستفادة من الخبرات المتبادلة والدراسات والبحوث، لتحسين العمل المهني المؤسسي وصولاً لتحقيق العديد من الأهداف والتي من بينها تقديم الدورات التخصصية لمنسوبي البريد السعودي في مجال إدارة المشاريع، ونشر المعرفة في هذا المجال وربط مدراء المشاريع في البريد السعودي بقنوات التطور المهني عبر المشاركة في الفعاليات محلياً وعالمياً.

وقَّع على مذكرة التفاهم من جانب البريد السعودي المشرف العام على الإستراتيجية والتحول الدكتور غسان رضا خليفة ومن جانب معهد إدارة المشاريع المهندس بدر بو رشيد رئيس فرع المعهد في المملكة العربية السعودية، وتأتي هذه المذكرة في إطار حرص مؤسسة البريد السعودي على التفاعل مع التطورات الإستراتيجية المتسارعة، ودعم عجلة التحول وصولاً إلى بناء مجموعة وطنية رائدة في إدارة المشاريع والبرامج التي تهدف لصناعة الخدمات البريدية اللوجستية، ولتكون ذراعاً للتجارة والحكومة الرقمية في المملكة العربية السعودية، لتتكامل مع برامج رؤية المملكة 2030 ومستهدفاتها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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