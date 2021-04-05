أخبار عاجلة

انعقاد اجتماع الجمعية العمومية لجمعية "جنا" -
"مايكروسوفت" تطلق تحديثاً لـ"ويندوز" يسمح بنقل ملفات بمساحات خيالية -
"التحالف": تدمير طائرة مفخخة أطلقها الحوثي تجاه خميس مشيط -
وزارة الموارد البشرية: نراقب أسعار شركات الاستقدام.. وهذه أسباب ارتفاع الأسعار -
مصدر أردني : باسم عوض الله موقوف ولم يغادر البلاد -
رقم قياسي لـ"تراحم" يحفر اسمها في موسوعة "غينيس".. تعرّف -
مركز الملك سلمان يوقع برنامجًا تنفيذيًّا مشتركًا لبناء قدرات مفوضية العون الإنساني في السودان -
العيادات الطبية التغذوية في مديرية الخوخة تقدم خدماتها العلاجية لقرابة ٩ آلاف مستفيد -
انتعاش الحركة في أسواق المواشي والمسالخ بالعاصمة المقدسة -
بالصور.. عبور 12 شاحنة منفذ الوديعة متوجهة لعدة محافظات يمنية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

خارجية اليمن: على المجتمع الدولي الوقوف بحزم أمام التدخلات الإيرانية بالبلاد

Print
خارجية اليمن: على المجتمع الدولي الوقوف بحزم أمام التدخلات الإيرانية بالبلاد خارجية اليمن: على المجتمع الدولي الوقوف بحزم أمام التدخلات الإيرانية بالبلاد
"ابن مبارك" أكد عدم جدية ميليشيا الحوثي في الجنوح إلى السلام

خارجية اليمن: على المجتمع الدولي الوقوف بحزم أمام التدخلات الإيرانية بالبلاد

شدد وزير الخارجية اليمني، أحمد بن مبارك، اليوم الاثنين، على ضرورة وقوف المجتمع الدولي بحزم أمام التدخلات الإيرانية في بلاده، حسب العربية نت.

وتفصيلاً، أكد "ابن مبارك" عدم جدية ميليشيا الحوثي الانقلابية في الجنوح إلى السلام، محذرًا من التداعيات الإنسانية الكارثية لاستمرار التصعيد العسكري الحوثي في ظل الجهود الإقليمية والدولية لوقف الحرب دون أن يحرك المجتمع الدولي ساكنًا.

جاء ذلك خلال لقائه السفير الإماراتي لدى اليمن سالم الغفلي، حيث جرى مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

واستعرض وزير الخارجية اليمني مستجدات الأوضاع والجهود الإقليمية والدولية الهادفة لتحقيق السلام واستعادة الأمن والاستقرار، وإنهاء الحرب العبثية التي أشعلتها ميليشيا الحوثي الانقلابية. مشيرًا إلى عدم جدية الميليشيات للجنوح إلى السلام ومواصلة هجومها العسكري على محافظة مأرب وصمود القوات المسلحة ورجال القبائل ومساندة طيران التحالف في صد تلك الهجمات.

وشدد على ضرورة وقوف المجتمع الدولي بحزم أمام التدخلات الإيرانية في اليمن والوقوف وقفة جادة أمام ما يجري من مجازر لمخيمات النازحين والمدنيين الآمنين في مدينة مأرب من خلال الاستهداف الممنهج والمتكرر عبر إطلاق الصواريخ الباليستية عليهم، محذرًا من تداعيات إنسانية كارثية لاستمرار التصعيد العسكري في ظل الجهود الإقليمية والدولية لوقف الحرب دون أن يحرك المجتمع الدولي ساكنًا.

وأكد السفير الإماراتي بدوره، موقف بلاده الثابت والداعم للشرعية الدستورية ووحدة وأمن اليمن وسلامة أراضيه ودعمها للجهود الإقليمية والدولية المبذولة لإحلال السلام المستدام والشامل في اليمن.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
انعقاد اجتماع الجمعية العمومية لجمعية "جنا"

انعقاد اجتماع الجمعية العمومية لجمعية "جنا"

"مايكروسوفت" تطلق تحديثاً لـ"ويندوز" يسمح بنقل ملفات بمساحات خيالية

"مايكروسوفت" تطلق تحديثاً لـ"ويندوز" يسمح بنقل ملفات بمساحات خيالية

"التحالف": تدمير طائرة مفخخة أطلقها الحوثي تجاه خميس مشيط

"التحالف": تدمير طائرة مفخخة أطلقها الحوثي تجاه خميس مشيط

وزارة الموارد البشرية: نراقب أسعار شركات الاستقدام.. وهذه أسباب ارتفاع الأسعار

وزارة الموارد البشرية: نراقب أسعار شركات الاستقدام.. وهذه أسباب ارتفاع الأسعار