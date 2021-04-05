رئيس بلدية بلقرن يقف ميدانيًّا على نقطة الضبط الأمني بعفراء

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تنفيذًا لتوجيه أمير عسير.. و"البلدية" بدأت بمعالجة الملاحظات

بدأت اليوم بلدية بلقرن في تغيير كشافات الإنارة بالنقطة الأمنية بعفراء، وزيادة عددها، وتحسين الأرصفة، وتغيير سارية العلم، وتبديل المظلة، ومعالجة التشوهات البصرية الموجودة بالموقع.

جاء ذلك بتوجيه من الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، بعد زيارته النقطة الأمنية مساء أمس الأحد.

ووقف ميدانيًّا رئيس بلدية محافظة بلقرن أحمد عوض البارقي، ورئيس المجلس البلدي عائض مسفر القرني، على النقطة الأمنية بعفراء، بمتابعة من محافظ بلقرن؛ لمعالجة ملاحظات أمير المنطقة.