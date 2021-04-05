"جسفت" تُنهي ورشة "العلاج بالفن" في الجبيل

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أنهت الجمعية السعودية للفنون التشكيلية "جسفت" فرع الجبيل، اليوم، ورشة تدريبية بعنوان "العلاج بالفن" بالتعاون مع كلية العلوم والدراسات الإنسانية على مدى يومين، وذلك بمقر الكلية بالجبيل.

وتناولت الورشة التي استهدفت 11 متدربة من مرسم جسفت الجبيل، تعريف المعالج بالفن التشكيلي، وبرامج إعداده، والمفاهيم التأسيسية للفن العلاجي ومراحله.

كما تم مناقشة أساليب وتقنيات العلاج بالفن، والطرق المثلى للممارسات الفنية العلاجية، وكيفية توظيف الفنون التشكيلية لخدمة الفئات الخاصة من ذوي الإعاقة وذوي الاضطرابات النفسية، والتوحد، للتعبير عن المشاعر والانفعالات النفسية.

واستعرضت الورشة التطبيقات العملية، والمصطلحات، والأسس والاعتبارات للفن العلاجي، وسمات المعالج الفني، من حيث الإعداد العلمي والأكاديمي والشخصي، وشروط وأخلاقيات الممارسة المهنية للعلاج بالفن.

من جانب آخر، أوضحت مدير جسفت الجبيل نادية العتيبي، أن الجمعية في صدد إطلاق منصة فنية لدعم وتطوير المواهب الفنية من ذوي الإعاقة، ستعلن قريبًا، وتأتي ورشة العلاج بالفن ضمن برامج المنصة لتأهيل الفنانين والفنانات التشكيليين للتعامل مع المواهب الفنية من ذوي الإعاقة.

وأكدت الدور المهم للفن في تحقيق الأهداف المنشودة من هذه الورشة وتمكين المدربات من التعامل الأمثل مع المواهب الفنية من ذوي الإعاقة ونقل المعرفة لهم بالطريقة الصحيحة والعلمية.

