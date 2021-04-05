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"صحي الحشرج" بالطائف يدشن حملة تطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية

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تستهدف الحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين

دشنت صحة الطائف ممثلة بمركز صحي الحشرج بمحافظة تربة، صباح اليوم، حملة تطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية تستهدف المواطنين والمقيمين والعاملين بالمحال التجارية، بقيادة مدير مركز صحي الحشرج المكلف نواف عايض المرزوقي.

وفي التفاصيل .. تستهدف الحملة الحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، وتعزيزًا للوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات السليمة بالالتزام بمعايير الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس "كورونا" استكمالاً للجهود التي تقوم بها وزارة "الصحة".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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